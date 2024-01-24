Брак коштів: США не можуть передати Україні необхідне озброєння

Сполучені Штати Америки не зможуть передати українській державі потрібне озброєння. Для цього потрібне додаткове фінансування з боку американського конгресу, повідомляє “Преса України” з посиланням на брифінг Патріка Райдера.

Представник Пентагону заявив, що Америка не може передати українській державі необхідне озброєння без додаткового фінансування з боку конгресу. Він зазначив, що Пентагон змушений призупинити вилучення озброєння зі своїх запасів. Це викликано нестачею фінансування.

Він стверджує, що брак фінансування не впливатиме на задоволення потреб української армії щодо озброєння. Проте понад необхідну кількість озброєння на даний момент неможливо надати.

ЄС готовий передати Україні військову техніку з Лівії.