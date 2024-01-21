Спецпідтримка: Мешканці звільнених територій можуть звернутися за безкоштовною допомогою юристів

Після повернення контролю над територіями, які тимчасово перебували під окупацією, місцеві цивільні можуть стикатися з питаннями, які необхідно вирішувати спільно з юридичними фахівцями. Можна отримати безкоштовну консультацію завдяки системі безкоштовної юридичної допомоги, повідомляє “Преса України” з посиланням на Міністерство з реінтеграції.

Фахівці з юридичної допомоги надають безкоштовне консультування з таких питань: відновлення документів, які були втрачені; фіксація пошкоджень та заява на компенсацію знищеного майна; встановлення фактів народження, смерті та інших; звернення до правоохоронців; звернення щодо тортур, насильства за умов війни.

Також Україна повертає актуальність анульованих закордонних паспортів.