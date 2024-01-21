Немає переговорів: Україна відмовляється говорити з Росією, поки Путін при владі

Українська держава не вестиме переговорів із країною-агресором. Володимир Путін хоче завоювати не лише територію України, а й інші держави, які раніше перебували в СРСР, повідомляє “Преса України” з посиланням на Bild.

Видавництво Bild повідомило про те, що українська сторона не планує вести переговори з російською доти, доки президентом РФ залишається Володимир Путін.

Михайло Подоляк підтверджує, що війна триватиме й надалі. Він упевнений, що актуальний лідер Російської Федерації не зупиниться на українській державі. Подоляк упевнений, що Путін намагатиметься захопити всі території колишнього Радянського Союзу.

Також він закликав партнерів до продовження постачання озброєння в Україну.

Про переговори з Європейським Союзом продовжуються обговорення.