Історія “збитого дрону”: Російська влада звинувачує Україну в атаці

Росіяни зробили заяву про те, що “збили дрон у Брянській області”. Ця “подія” “відбулася” в ніч проти 20 січня 2024 року, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал Олександра Синегубова.

Олександр Синегубов заявляє, що Російська Федерація стверджує, що їй вдалося успішно збити дрон у Брянській області. Регіональний губернатор звинуватив українську державу у цій “атаці”. Він стверджує, що безпілотний літальний апарат збили в Клинцівському районі.

“Постраждалих, а також руйнувань немає. Оперативні, а також екстрені служби вже працюють на місці події”, – заявив він.

Вчора територією Брянської області вже проводилася атака. Вона пройшла місцевою нафтобазою.

Раніше стало відомо про загрозу пропаганди на сході України.