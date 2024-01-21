Декретна відпустка в Україні: Терміни та правила для майбутніх мам

Відпустку декретного характеру може оформити будь-яка жінка. Підставою для початку цього відпочинку є листок, який затверджує непрацездатність жінки, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Дію“.

Тривалість відпустки декретного характеру становить 126 календарних днів. З них 70 днів до пологів та 56 після пологів.

Якщо пологи будуть ускладнені або буде зафіксовано народження двох або більше дітей, то тривалість даної відпустки збільшується до 70 днів.

Е-лікарняний зазвичай виділяє жінкам з 30 тижнів вагітності. Є винятки, коли жінка є мешканкою Чорнобиля. Жінки-чорнобильці можуть вийти у декретну відпустку раніше на три тижні. Їхня декретна відпустка починається з 27 тижнів вагітності.

Нагадаємо, що в декрет зможуть йти і чоловіки.