Верховенство у повітрі: ГУР знищили ‘Тор’ з інноваційним безпілотником

Розвідники української держави відпрацювали за російським зенітно-ракетним комплексом моделі “Тор”. Для цього використовувався безпілотний літальний апарат моделі Warmate 3.0, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал Головного управління розвідки України.

Головне управління розвідки України повідомило, що Збройні Сили України ліквідували російський “Тор” завдяки Warmate 3.0. ЗРК виявили завдяки зусиллям 1-го дивізіону 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки “Чорний ліс”. Після виявлення дані про ЗРК було передано ГУР.

ГУР вивели на поле бойового зіткнення безпілотника Warmate 3.0, який попрямував на зазначені раніше координати. Він досяг мети та ліквідував її.

Раніше ГУР заявляли, що “не залишать злочини безкарними“.