Транспортний колапс: ДТП на мосту Патона утруднило рух у Києві

На території української столиці внаслідок дорожньо-транспортної пригоди було утруднено рух транспортних засобів мостом Патона. Дане ускладнення рух проходить у напрямку лівого берега, повідомляє “Преса України” із посиланням на прес-службу патрульної поліції Києва.

Патрульна поліція Києва повідомила про те, що на мосту Патона ускладнено рух у напрямку лівого берега. Причиною стала ДТП, яка сталася там. Наслідки аварії не дають змоги користуватися ділянкою мосту.

Наразі патрульна поліція організувала для українських громадян об’їзд, що проходить зустрічною смугою.

Для планування маршруту, за рекомендаціями патрульної поліції, слід враховувати цю особливість руху.

Раніше відбувалося ДТП у Печерську.