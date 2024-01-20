HIMARS завдає удару: Україна ліквідує російський “Град” на лінії фронту

Представники Збройних сил України продовжують ефективну ліквідацію російських солдатів на лінії бойового зіткнення. Також ліквідації зазнає реактивна система залпового вогню “Град”, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал Сил оборони України.

“HIMARS відправив реактивну систему залпового вогню Збройних Сил Російської Федерації “Град” на звалище металобрухту”, – сказано в повідомленні Сил оборони півдня України.

Також сили оборони України опублікували відеоматеріал, на якому було зафіксовано факт знищення російської РСЗВ українськими збройними силами.

Атаки українських бойовиків дозволили позбавити російську армію ще однієї одиниці важкої військової техніки. Проте сили оборони закликають не ігнорувати повітряні тривоги.

Раніше ЗСУ ліквідували вже 500 російських солдатів.