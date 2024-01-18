Тріумф та в’язниця: Зірку тенісу засуджено до кримінальної відповідальності

Іменита тенісистка з іспанської держави, а також її колишній чоловік отримали судові вироки. Вони отримали вироки у справі про шахрайство у податковій сфері під час кар’єри спортсменки, повідомляє “Преса України” з посиланням на The Athletic.

Аранча Санчес Вікаріо та Хосеп Сантакана отримали судові вироки за податкові махінації під час тенісної кар’єри тенісистки. Тенісистка отримала два роки умовного ув’язнення. Колишній чоловік жінки отримав реальний термін, а саме 3 роки та 3 місяці позбавлення волі. Три спільники колишнього подружжя отримали м’якший вирок. Вони дістали 15 місячних покарань умовного типу.

Раніше тенісистка отримала штраф 5,2 мільйона євро за те, що з 1989 по 1993 роки вона проводила податкове шахрайство.

Вже надходила інформація про податкову реформу.