Співпраця з окупантами: Жінки у Харкові заарештовані за зраду

Правоохоронці на території Харківської області затримали двох жінок, які під час окупації регіону здійснили державну зраду. Вони розпочали співпрацю з країною-агресором, повідомляє “Преса України” з посиланням на Службу безпеки України.

Служба безпеки України заявила про те, що двох жінок-колаборанток було затримано на території Харківської області. Вони звинувачуються у співпраці з російською армією під час окупації частини регіону.

Одна із затриманих перебувала у Вовчанську, коли розпочалася окупація. Під час неї жінка вступила до окупаційної адміністрації “головним спеціалістом відділу кадрів.”

Друга мешканка була у Куп’янському районі, де отримала “посаду” директора одного з ліцеїв, які зазнали захоплення.

СБУ також висунули підозри у репресіях.