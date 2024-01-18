Очікувані переговори: Україна ще довго чекатиме 50 мільярдів євро від ЄС

До того, як було досягнуто угоди в Угорщині з Європейським Союзом про додаткове фінансування української держави, ще потрібно багато зробити. Очікуваний обсяг фінансової допомоги з боку країн-партнерів – 50 мільярдів євро, повідомляє “Преса України” з посиланням на The Guardian.

Видавництво The Guardian повідомляє про те, що українській державі потрібно ще довго чекати на 50 мільярдів євро додаткової підтримки з боку Європейського Союзу.

За словами представника угорського уряду, Угорщина вже зараз перемовляє з ЄС щодо підтримки України. Проте позиції вкрай різні, тому немає жодної впевненості у досягненні угоди на цих переговорах.

Відмінності у позиціях так само показують, що переговори можуть тривати довго.

Раніше Угорщина продовжувала заборону українській сільгосппродукції.