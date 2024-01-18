Михайло Федеров: Україна стане домом для нового GovTech-центру

Організатори Всесвітнього економічного форуму вирішили відкрити другий в історії Govtech-центр. Місце знаходження майбутнього GovTech-центру знаходиться в українській столиці, повідомляє “Преса України” з посиланням на заяву міністра цифрової трансформації України.

Михайло Федеров заявив, що в Україні з’явиться другий в історії GovTech-центр. Він заявив, що угода на встановлення даного центру вже була підписана. Також політик пояснив функцію GovTech-центру.

Михайло Федеров каже, що цей центр займатиметься цифровою трансформацією української держави. Насамперед це стосується уряду.

Також GovTech-центр розвиватиме електронний напрямок та цифрові навички в Україні.

До цього часу проводилася виставка CES-2019.