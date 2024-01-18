Кай Каллас: Країни ‘Рамштайну’ мають посилити свою підтримку України

Партнери української держави мають показувати велику згуртованість. Також вони повинні докладати всіх зусиль, щоб перевершити Російську Федерацію, повідомляє “Преса України” з посиланням на Bloomberg.

Країни, що беруть участь у “Рамштайні”, на думку Кая Каллас, повинні показувати більшу згуртованість, ніж вона є зараз. Прем’єр-міністр естонської держави впевнений, що на даний момент в Україну надходить приблизно 0,25% валового внутрішнього продукту країн-партнерів. Ця цифра стабільна щороку.

Також прем’єр Естонії заявив цей показник ВВП залучив в українську державу не менше 120 мільярдів євро. Це грошове постачання допомогло українській державі на війні. Зокрема перевести хід на поле бою.

Вже повідомлялося про підтримку України з боку Італії.