Дрони-камікадзе в руках ЗСУ: волонтери доставляють зброю на передову

Волонтерська команда українського зразка передала Збройним Силам України партію безпілотних літальних апаратів. “Українська команда” обрала дрони-камікадзе як найбільший за типом тип дронов, повідомляє “Преса України” з посиланням на Фейсбук волонтерської групи.

Українські волонтери передали “Kraken” партію дронів-камікадзе. Також українська армія отримала від волонтерів тисячу обігрівальних наборів. Ця допомога, на думку волонтерів, зможе забезпечити українській армії велику впевненість у полі бойового зіткнення.

“Окрім погодних умов потрібно було допомогти і зі зброєю. Так як дрони-камікадзе на даний момент є типом дронів, що використовується в плані кількості, наш вибір припав на їх закупівлю.”, – заявив один з волонтерів.

Волонтери вже допомагали Херсону.