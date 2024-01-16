Зона вільної торгівлі: Успішні дискусії з Польщею, заявляє Єврокомісія.

У Європейській комісії зробили заяву про те, що було проведено успішну дискусію з польськими міністрами сільського господарства. Ці переговори торкалися теми продовження зони вільної торгівлі для української держави, повідомляє “Преса України” з посиланням на Твіттер заступника голови Ради регіонів Європейської комісії.

“Зустріч з міністрами сільського господарства з Польщі пройшла успішно. Ми обговорювали підтримку Європейського Союзу для України, у тому числі включення торгових заходів за участю української держави”, – йдеться у повідомленні.

Також заявляється, що Європейська комісія має намір продовжувати підтримку української економіки. При цьому також обіцяється брати до уваги стурбованість фермерів польської держави.

Питання зерна вже обговорювалися між Україною та Туреччиною.