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Вівторок, 16 Січня

Зона вільної торгівлі: Успішні дискусії з Польщею, заявляє Єврокомісія.

В Еврокомиссии заявили о том что была проведена успешная дискуссия с польскими министрами сельского хозяйства.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

У Європейській комісії зробили заяву про те, що було проведено успішну дискусію з польськими міністрами сільського господарства. Ці переговори торкалися теми продовження зони вільної торгівлі для української держави, повідомляє “Преса України” з посиланням на Твіттер заступника голови Ради регіонів Європейської комісії.

“Зустріч з міністрами сільського господарства з Польщі пройшла успішно. Ми обговорювали підтримку Європейського Союзу для України, у тому числі включення торгових заходів за участю української держави”, – йдеться у повідомленні.

Також заявляється, що Європейська комісія має намір продовжувати підтримку української економіки. При цьому також обіцяється брати до уваги стурбованість фермерів польської держави.

Питання зерна вже обговорювалися між Україною та Туреччиною.

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