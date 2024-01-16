Трагедія у Керецьківському: Число жертв підриву гранат збільшується

Кількість людей, які загинули внаслідок підриву гранат на території Керецьківської сільської ради, зросла. На даний момент воно одно двом загиблим, повідомляє “Преса України” з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Прокуратура подала інформацію про те, що кількість людей, які загинули внаслідок підриву гранат у Керецьківській сільській раді, зросла. Так як у реанімаційному відділенні загинув один із постраждалих.

Загиблий був 47 чоловіком, який був депутатом цієї ради. Він працював у ОТГ, де обіймав посаду начальника ЦНАПу.

Ще одна людина загинула після інциденту наступної доби. Медичні експерти провели констатацію смерті ще одного з депутатів. Його встигли госпіталізувати, але він помер у лікарні.

До цього через обстріл ЗС РФ загинув цивільний в одному з сіл.