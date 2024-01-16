Новий рівень знущань: Росія відмовляє українцям у медичній допомозі

Жителі російської держави вигадали новий спосіб знущань над українськими громадянами на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Почалися відмови у наданні медичної допомоги з політичних підстав, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал Юрія Соболевського.

Юрій Соболевський повідомив, що на тимчасово-окупованих українських територіях відмовляються лікувати українців, які відмовляються в отриманні паспорта російського зразка.

Максимальне можливе медичне обстеження, яке можуть отримати мешканці регіонів без паспорта громадянина Російської Федерації – вимір тиску та температури, як заявляє Юрій Соболевський.

Також він підкреслює, що це не перша санкція, створена російськими представниками.

До цього була заборона переміщення між населеними пунктами.