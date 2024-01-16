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Вівторок, 16 Січня

Бойові успіхи: Українські сили ППО анігілювали три російські дрони

Українські сили ППО ліквідували три одиниці безпілотних літальних апаратів ЗС РФ.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Українські сили протиповітряної оборони ліквідували три одиниці безпілотних літальних апаратів Збройних Сил Російської Федерації. Це сталося на території Миколаївської та Херсонської областей України, повідомляє “Преса України” із посиланням на Повітряне командування “Південь“.

Повітряне командування “Південь” повідомило, що українські збройні сили продовжують ліквідувати повітряні цілі Російської Федерації. На даний момент надійшла інформація про знищення трьох одиниць дронів.

Процес ліквідації російської безпілотної техніки зафіксовано на відеоматеріалах, які доклали у Повітряному командуванні.

Матеріал зафіксував приналежність одного з дронів до розвідувального класу.

ЗСУ також використовують БПЛА проти ЗС РФ.

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