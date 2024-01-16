Безоплатні процедури: Українські бійці отримують підтримку у медицині

Українські ветерани здобули права на нові медичні послуги. Зокрема це стосується процедур щодо покращення чи повернення зору, повідомляє “Преса України” з посиланням на НСЗУ.

НСЗУ повідомили про те, що українські бойовики можуть отримати медичну допомогу безкоштовно.

“Наразі ветерани української армії мають право на консультацію у доктора офтальмолога, для цього не потрібно вносити кошти. Чутки про платну діагностику нічим не підкріплені, тому до них не потрібно прислухатися”, – заявили в НСЗУ.

Крім цього повідомляється, що при необхідності повернення або перевірки зору, потрібно спочатку звернутися до сімейного лікаря, який має провести відповідний огляд та виписати направлення.

Крім цього, ветерани отримали можливість початку бізнесу.