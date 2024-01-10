Байден готується до відправки делегації до Тайваню: нові кроки у регулюванні конфлікту

Чинний лідер Сполучених Штатів Америки планує відправити на територію Тайваню делегацію. До її складу входять колишні американські чиновники, повідомляє “Преса України” з посиланням на Financial Times.

Financial Times заявили про те, що президент США готує до відправки до Тайваню колишніх американських чиновників. Таким чином, Джо Байден хоче врегулювати поточну ситуацію на території Тайваню.

Повідомляється, що повністю делегація складається з п’яти осіб. До цих людей входить радник з питань національної безпеки.

Попередні делегації вже показували Тайваню позицію Сполучених Штатів Америки, тому Тайвань має знати, що США підтримує їх. Тим не менш, нова делегація може залишити і негативний вплив щодо взаємозв’язку між Китаєм та Тайванем.

Раніше повідомлялося, що Китай готовий застосувати силу для ‘возз’єднання’ з Тайванем.