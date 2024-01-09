Підтримка тероризму: Росіянин у США визнав провину і чекає на покарання

Уродженця Російської Федерації на території Каліфорнії було спіймано за підозрою у допомозі терористам. Він намагався допомогти іноземній терористичній організації та визнав себе винним, повідомляє “Преса України” з посиланням на Міністерство юстиції США.

Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки заявили про те, що росіянин у Каліфорнії визнав те, що намагався допомогти іноземній організації терористичної спрямованості.

Судові документи говорять про те, що він надавав підтримку фінансовому плану “Хайат Тахрір аш-Шам”. Він намагався надіслати терористам фінансову допомогу у розмірі 13 000 доларів США.

Місце призначення грошей було у Туреччині. Кошти адресувалися двом кур’єрам, які належать злочинній даної організації.

Росіянина було звинувачено у співпраці з організацією. Він визнав свою провину і чекає на покарання.

Одного терориста зловили та затримали у Києві.