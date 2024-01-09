Нарада з оборонними лідерами лідерами США: Україна у центрі уваги

Представники дванадцяти лідерських компаній оборонного типу Сполучених Штатів провели зустріч. Вона була із співробітниками адміністрації американського лідера, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Reuters заявили про те, що представники Білого дому опублікували інформацію про зустріч між керівниками компаній, які представляють різні гілки оборонної промисловості американської держави.

Заявляється, що радник Байдена скликав зустріч для того, щоб домогтися “відновлення акценту на наданні підтримки української держави та вирішення актуальних проблем ключового характеру”.

Учасники цього заходу обговорили засоби надання Україні додаткової підтримки. Йшлося про технології, які дозволять українським саперам ефективніше проводити розмінування територій. Також порушувалося питання БПЛА, а також систем для боротьби проти дронів Збройних Сил Російської Федерації.

Нагадаємо, що це не перші великі збори світових лідерів.