Спійманий на кордоні: Фін звинувачується у спробі ввезення до РФ санкційних товарів

Повітовий суд Північної Карелії почав розглядати справу, за якою чоловік. Обходячи санкції, намагався запровадити до Російської Федерації товари, які на даний момент підпадають під санкційні обмеження. На даний момент підозрюваний очікує на повноцінний судовий процес, повідомляє “Преса України” з посиланням на Yle.

Громадянин Фінляндії намагався перевести на територію Російської Федерації товари, які підпадають під обмеження санкцій. Ці товари могли використовуватися для Збройних сил Російської Федерації.

Підозрюваного зловили на КПП Ніїралу Представники прикордонної служби виявляли в машині підозрюваного 31 одиницю gps локаторів, а також 6 ехолокаторів. Заявляється, що загальна вартість товарів, що перевозяться, становить понад 15 000 євро.

Ввезення товарів подібного типу на територію Російської Федерації заборонено санкційними обмеженнями. Тому чоловік чекає на судовий розгляд.

Нагадаємо, санкційні умови змінилися у Європі.