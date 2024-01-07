Немає виходу для ХАМАСу: Ізраїль нарощує свою військову присутність

Бойовикам угруповання ХАМАС не варто розраховувати на те, що ізраїльські збройні сили незабаром залишатимуть Сектор Газа. Ізраїльські військові формування, навпаки, збільшуватимуть свою присутність на території конфлікту, повідомляє “Преса України” з посиланням на The Times of Israel.

Видання The Times of Israel заявляє про те, що ХАМАС не сподівається на швидкий вихід ізраїльських сил оборони з території Сектору Газа. Найімовірніше, що збройні сили ізраїльської держави нарощуватимуть свою присутність для ліквідації ХАМАСу.

“На півночі Сектору Газа ізраїльські війська вже завершили актуальну місію. Вже проводиться реорганізація загонів, тому незабаром розпочнеться виконання нових бойових завдань”, – заявив міністр оборони ізраїльської держави.

Ізраїль висловив готовність продовжити ведення бою.