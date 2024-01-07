Безпілотники-камікадзе: Україна атакує російські позиції з повітря

Сили оборони української держави за допомогою дронів камікадзе атакували позиції Збройних Сил Російської Федерації та знищили один із мінометів противника. Також ліквідацію зазнав гранатомет ЗС РФ, повідомляє “Преса України” з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.

“FPV-Дрони продовжують показувати свою високу бойову ефективність досвідченим шляхом. Вони продовжують вражати нас своєю точністю.”, – заявили у Сухопутних військах збройних сил України.

Українські солдати опублікували в мережі Інтернет відео про те, що FPV-дрони знищують озброєння противника. Заявляється, що це результат роботи бійців із 53 окремої механізованої бригади збройних сил України.

Це не перша вдала ліквідація Збройних сил Російської Федерації. 53 окрема механізована бригада Збройних Сил України і раніше знищувала за допомогою дронів камікадзе різну техніку, а також бійців російської армії.

ЗСУ озброюють дронами в межах ініціативи “Сталевий фронт“.