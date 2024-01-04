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Четвер, 4 Січня

Зміна курсу: Україна переходить до диференційованої шкали податків

Стратегія доходів української держави національного типу передбачає повернення до прогресивної шкали ставок.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання
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Стратегія доходів української держави національного типу передбачає повернення до прогресивної шкали ставок. Це стосується оподаткування доходів, які отримують фізичні особи замість плоскої шкали, яку запровадили у 2016 році, повідомляє “Преса України” з посиланням на Центр економічної стратегії.

За словами Світлани Воробей, в основі нововведень у систему українського оподаткування є принцип, створений у Європейському Союзі. Він звучить так: “Багаті платять більше”.

“Це сленговий принцип, який дозволяє балансувати в економічній сфері так, щоб усі відчували себе комфортно, при цьому економіка не просідала”, – заявила Світлана Воробей.

Також вона повідомила, що при контролі доходів почнеться перехід на диференційовану шкалу.

В Україні вже відбувалася податкова реформа.

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