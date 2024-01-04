Зміна курсу: Україна переходить до диференційованої шкали податків

Стратегія доходів української держави національного типу передбачає повернення до прогресивної шкали ставок. Це стосується оподаткування доходів, які отримують фізичні особи замість плоскої шкали, яку запровадили у 2016 році, повідомляє “Преса України” з посиланням на Центр економічної стратегії.

За словами Світлани Воробей, в основі нововведень у систему українського оподаткування є принцип, створений у Європейському Союзі. Він звучить так: “Багаті платять більше”.

“Це сленговий принцип, який дозволяє балансувати в економічній сфері так, щоб усі відчували себе комфортно, при цьому економіка не просідала”, – заявила Світлана Воробей.

Також вона повідомила, що при контролі доходів почнеться перехід на диференційовану шкалу.

В Україні вже відбувалася податкова реформа.