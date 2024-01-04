Регулярний сезон NBA: “Міннесота” та “Бостон” на вершині Сходу та Заходу

Кожна з команд конференцій Сходу та Заходу зіграла вже понад 30 ігор. Лідерами стали дві команди, “Міннесота Тімбервулвс”, які представляють Захід та “Бостон Селтікс”, які представляють Схід, повідомляє “Преса України“.

На даний момент у регулярному чемпіонаті залишилося лише дві команди, які можуть представляти Східну та Західну конференцію Національної баскетбольної асоціації. З використанням для прогнозування результату гри суперкомп’ютера BETSiE було проаналізовано безліч варіантів результату баскетбольного турніру.

Серед масиву зі 100 000 варіантів розвитку сезону 2023/2024 показали ймовірність перемоги “Бостон Селтікс” та “Мілуокі Бакс”, які можуть здобути перемогу у плей-офф.

Так само стало відомо, хто виграє німецьку баскетбольну лігу.