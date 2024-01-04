Масковані втрати: Експерт оцінив збитки бюджету від контрафактних цигарок

На території української держави працює три відомі національні виробники сигарет контрафактного спектру. Також помічено масштабну мережу роздрібної торгівлі щодо реалізації цього товару, повідомляє “Преса України“.

Координатор Економічної експертної платформи заявив про те, що в Україні помічено трьох відомих виробників контрафактних сигарет, а також масштабну мережу, яка займається продажем цього товару.

Оцінки проведені Олегом Гетьманом, податкові втрати, які створили ці виробники та роздрібна мережа становлять 15-17 мільярдів гривень. Це велика дірка у державному бюджеті, яку треба буде закривати.

Для цього необхідно перезавантажити Бюро економічної безпеки.

Нагадаємо, що продаж валюти в Україні знизився.