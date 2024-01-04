МАГАТЕ залишається за дверима: Росія заважає перевіркам на Запорізькій АЕС

Недопуск експертів МАГАТЕ до залів розміщення реакторів Запорізької атомної електростанції є спробою з боку Російської Федерації приховати актуальну ситуацію на території підприємства. Це може бути небезпечним для української держави, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-службу “Енергоатому“

Петро Котін повідомив про те, що експертом МАГАТЕ не допускають до огляду актуального стану реакторних залів Запорізької атомної станції. Котін заявляє, що це може бути спробою приховувати актуальний стан не лише залів, а й усієї Запорізької АЕС у принципі.

Він зазначає, що єдиний легітимний оператор ЗАЕС це “Енергоатом”, тому лише повернення станції під контроль України може забезпечити їй безпеку в ядерному та радіаційному плані.

Раніше на Запорізькій АЕС було розпочато блекаут.