Херсонська область під обстрілом: ЗС РФ атакували село Станіслав, є жертви

Збройні Сили Російської Федерації провели обстріл села Станіслав. Обстріляний пункт знаходиться на території Херсонської області, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал Олександра Прокудіна.

Олександр Прокудін підтвердив, що було проведено обстріл села Станіслав у Херсонській області України. Один місцевий чоловік загинув унаслідок атаки з боку країни-агресора.

“Травми, отримані в результаті агресії російської армії виявилися несумісними з життям, тому чоловік віком 61 рік загинув. Мої співчуття сім’ї та близьким людям загиблого”, – написав у пості у своєму телеграмі голова Херсонської обласної військової адміністрації.

Також постраждала жінка віком 48 років, їй надається медична допомога.

Також ЗС РФ провели модернізацію своєї тактики бою.