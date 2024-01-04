Експорт України скоротився на 18,7%: Обсяги товарів за 2023 рік впали до 35,8 мільярда доларів

Експорт товарів з української держави, розрахований упродовж минулого 2023 року, скоротився. Розмір скорочення становить 18,7% до 35,8 мільярда доларів, повідомляє “Преса України” з посиланням на Міністерство економіки.

Мінекономіки опублікували дані щодо експорту товарів з української держави. Дані державної статистики показують, що менший обсяг експорту на території України було зафіксовано одного разу. Лише 2005 року. Тодішній обсяг експорту становив 34,2 мільярда доларів.

“Надходження від експорту протягом минулого року показували, що не варто сподіватися на великі успіхи української держави в цьому плані. Більше того, безліч обставин активно перешкоджали нарощуванню обсягу експорту”, – заявили в держстаті.

Вже було посилено правила експорту продуктів України.