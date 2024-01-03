Артилерійський удар: Російські військові атакують українське село, загинув цивільний

Представники Збройних Сил Російської Федерації завдали нової атаки по селу Садове, яке знаходиться на території Херсонської області України. Заявляється, що снаряд потрапив у житловий будинок, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал голови Херсонської обласної військової адміністрації.

Олександр Прокудін заявив про те, що нова атака по українській державі з боку Збройних Сил Російської Федерації потрапила по житловому будинку. Залп проводився із артилерійського озброєння. До житлового будинку потрапив один із снарядів.

Під завалами будівлі загинула цивільна. Не зміг вижити під час обвалення будівлі. На даний момент повідомляється, що його тіло дісталося рятувальникам. Ймовірно, зараз фахівці встановлюють факт атаки на Україну.

Раніше у Маріуполі відбулася ескалація.