Удар ворога: Агресія РФ вразила Нікопольський Район троє громадян поранено

Збройні Сили Російської Федерації накрили вогнем Нікопольський район, що знаходиться на території Дніпропетровської області. Трьох людей внаслідок російської агресії було поранено, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал обласної поліції.

Поліція Дніпропетровської області повідомила про те, що Збройні Сили Російської Федерації завдали удару по Нікопольському району. Уламки від снарядів завдали поранення різного ступеня важкості трьом цивільним. Три чоловіки, вік яких дорівнює 29 років у двох із них, та один 49 років.

Правоохоронні органи підтверджують, що пошкодження отримані в результаті обстрілу. Більше того, задокументовано пошкодження двоповерхової будівлі, до якої, мабуть, потрапив цей снаряд.

Це не перша атака по Нікопольському району.