Стратегічна гнучкість: Російські удари по Україні не є помстою за втрати

Масована атака по українській державі, яка сталася вчора, не показує себе як помста. Це не є заходом у відповідь з боку агресора на знищення “Новочеркаська”. Удари планують з різних пріоритетів, повідомляє “Преса України“.

“Розумієте, яка помста може бути зараз? Коли російська армія зазнає великих втрат, які після завершення повномасштабного вторгнення потрібно буде відновлювати? Вся війна вже практично два роки йде. Наша мета проста – їх знищення. Їхня мета аналогічна – наше знищення.”, – заявив Юрій Ігнат.

Також представник Повітряних сил ЗСУ додав, що всі удари набувають різного пріоритету важливості, завдяки якому і будується план атак. Помста не входить до першого ступеня пріоритету.

Раніше було атаковано Харків, внаслідок чого поранено 8 осіб.