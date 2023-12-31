Безпека України: Понад півмільйона протитанкових мін встановлено на півночі

На півночі української держави військовослужбовці встановили вже 500 тисяч мін протитанкового призначення. Частина з них знаходиться поблизу кордону, де будується друга лінія оборони на випадок можливої повторної агресії, повідомляє “Преса України“.

Збройні Сили України підтверджують, що з початку червня 2022 року і до актуального моменту на найгарячіших напрямках війни вже встановлено понад півмільйона протитанкових мін.

Завдяки такій кількості вибухівки було створено цілі мінні поля, які повинні уповільнювати та ускладнювати просування збройних сил країни-агресора.

Також метою цих мін є захист української держави у разі повторного наступу з боку російської армії.

Також українська армія тестує безпліонік.