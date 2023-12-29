Виснажений бюджет: Україна чекає на пропозиції щодо оптимізації витрат на мобілізацію

Українське Міністерство фінансів очікує, що Міністерство оборони та Генеральний штаб ЗСУ висунуть пропозиції щодо відшкодування витрат на мобілізацію додаткового характеру. Так як бюджет української держави перебуває у виснаженому стані, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Business Breakfeast“.

Сергій Марченко заявив, що Міністерство фінансів України очікує від Генштабу та Міноборони пропозицій. Він готовий дати їм можливість спільно знайти вирішення питання.

Він хоче дізнатися як Генштаб та Міноборони бачать процес оптимізації видатків держави. Також він хоче знати точну інформацію щодо розмірів та термінів мобілізаційних процесів.

Також він уточнив, що на даний момент українська економіка перебуває в виснаженому стані.

Україна вже отримувала фінансову підтримку з інших країн.