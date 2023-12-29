Момент жаху: Один загиблий та вісім поранених під час атаки на Харків

На території Харкова було нараховано приблизно 22 рази, коли місцеві жителі почули вибух. Це відбувалося під час атаки масованого типу. Вісім людей зазнали поранень і одна загинула, повідомляє “Преса України” з посиланням на Олега Синегубова.

Голова Харківської обласної військової адміністрації розповів про те, скільки разів було зафіксовано факт вибухів під час масової атаки по Харкову.

“Станом на даний момент було зафіксовано 22 вибухи. Також медики повідомляють про те, що є один загиблий українець. Чоловік віком приблизно 35 років”, – заявив Сінгегубов.

Також він уточнив, що ще вісім українських громадянських отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їм надається необхідна медична допомога.

Харківська область вже перебувала під обстрілом ЗС РФ.