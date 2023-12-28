Долар зростає: НБУ повідомив про новий історичний максимум курсу долара

Національний банк України заявив про підвищення курсу американської валюти. Долар піднявся в ціні до нового історичного максимуму після того, як протягом трьох днів дешевшав, повідомляє “Преса України” з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс американської валюти в Україні на момент 28 грудня 2023 становить 37,6194 гривень за 1 долар США. Курс євро зараз складає 41,6334 гривень за 1 євро.

Історичного максимуму досягла як американська, і європейська валюта. Проте їхня цінність на міжнародному ринку не залежить від дій Національного банку України. На міжнародному ринку вони також підвищилися в ціні. Їх зростання дорівнює 22 копійкам. На власному ринку зростання дорівнює 5 копійкам.

Це не перше підняття долара.