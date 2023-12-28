Безоплатна підтримка: Україна отримала 5 мільярдів доларів грантів у грудні

Загальний фонд державного бюджету отримав у грудні 2023 року приблизно 5 мільярдів доларів США із зовнішнього фінансування. Ці кошти грантового характеру надаються на безповоротних умовах, повідомляє “Преса України” з посиланням на Міністерство фінансів.

Міністерство фінансів провело підрахунок зовнішніх поповнень до українського бюджету, що надійшли в грудні 2023 року.

Японія віддала українській державі 2,2 мільярди доларів. Європейський Союз – 1,6 мільярда, Норвегія віддала 190 мільйонів доларів, США 50 мільйонів, всесвітній банк 8 мільйонів.

Ці кошти не підлягатимуть необхідності повернення, що допоможе українській державі у відновленні своїх територій надалі.

Нагадаємо, що долар знову виріс у ціні.