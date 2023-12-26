За кордоном часу: Україна запроваджує реєстр, щоб охороняти пам’ятки культури

На території української держави планує з’явитись Державний реєстр нерухомих пам’яток України. Він буде поповнений списком із пам’яток культурної спадщини держави, які отримають офіційну державну охорону, повідомляє “Преса України“.

Представники української влади з огляду на можливу небезпеку для української культури планують запровадити Державний реєстр пам’яток культури. Він буде списком пам’яток, які матимуть офіційний захист від української держави.

Список буде поповнений завдяки інформаційним технологіям, що допоможе українській державі продовжувати реалізувати план чинного президента Володимира Зеленського щодо цифровізації держави.

Міністерство культури вже говорило про пам’ятки.