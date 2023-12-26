Криза у Херсоні: Російські військові атакують місто масованим обстрілом

Збройні Сили Російської Федерації вже понад дві години проводять масований обстріл Херсона. Для цього використовують різне озброєння, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал Олександра Прокудіна.

Олександр Прокудін повідомив, що Херсон знаходиться під масованими ударами Російської Федерації вже протягом двох годин.

“Військові російської армії продовжують атакувати. Вже понад дві години вибухи не вщухають. Вони використовують різне озброєння, що ускладнює роботу протиповітряної оборони”, – заявив голова Херсонської Обласної військової адміністрації.

Також він додав що місцеві жителі не повинні виходити на вулиці під час активної повітряної тривоги щоб не наражати себе на небезпеку.

До цього було обстріляно селище на Херсонщині.