Гра з мігрантами: силовики РФ маніпулюють потоком біженців до фінських кордонів

Наплив серед мігрантів до кордонів фінської держави потрапив під контроль Російської Федерації. Наразі його контролюють силовики країни-агресора, повідомляє “Преса України” з посиланням на The Insider.

Видавництво The Insider повідомило, що російські силовики взяли під контроль наплив мігрантів до Фінляндії. Перші повідомлення про це почали з’являтися на початку листопада цього року.

“Мігранти самі стверджували, що російські прикордонники видавали їм велосипеди і давали установку їхати до прикордонної території з Фінляндією, щоб попросити там притулку”, – заявили в матеріалі.

Для цього не видавалися візи шенгенського зразка, тому це може бути спробою дестабілізації положення на території фінської держави.

РФ уже використали мігрантів.