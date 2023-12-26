Фінансова допомога та технології: Ісландія розширює підтримку Україні

Ісландська держава приєдналася до двох коаліцій, які надають українській державі підтримку. Зокрема, вони допомагають за допомогою інформаційних технологій, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-службу уряду Ісландії.

Уряд Ісландії повідомив про те, що відправила нову партію фінансової підтримки українській державі на суму 340 тисяч євро. Цей пакет допомоги надіслано через Комплексний пакет підтримки Альянсу НАТО. Його мета – закупівля українською державою необхідних медичних матеріалів.

Окрім цього, Ісландія відправила в Україну партію технологій інформаційного призначення. У цей пакет допомоги входять планшети і GPS, які знадобляться українській армії для пілотування дронів.

Також Ісландія приєдналася до санкцій.