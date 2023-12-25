Заворушення у Белграді: Протестувальники вимагають перегляду результатів виборів

На території сербської столиці розпочалася акція протесту через передбачуване шахрайство у виборах парламенту. Результатом акцій став спалах заворушень, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Радіо Свобода“.

Заворушення відбулися після того, як представники опозиції, а також частина з демонстрантів, які не згодні з актуальними результатами виборів, спробували пробитися в мерію.

Перед демонстрантами виступив один із керівних осіб белградської поліцейської служби. Він попередив про те, що спроби увійти в мерію силою будуть каратися як кримінально-правовий злочин.

Один із опозиціонерів звернувся до лідера місцевої поліції з пропозицією покинути будівлю та стати на бік народу. Ця пропозиція була адресована всій поліції.

У Польщі також розпочалися нові акції протесту.