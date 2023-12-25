Україна відкидає звинувачення: Берлін не чинить тиск, а шукає мирну угоду

Посол української держави у Німеччині відкинув заяви, які висунули у бік столиці німецької держави. Вони заявляють, що Берлін чинить тиск на Київ, повідомляє “Преса України” з посиланням на Politico.

Україна відкидає твердження, що столиця Німеччини чинить тиск на українську столицю за зачиненими дверима. Заяви кажуть, що мета Берліна – досягнення угоди мирного характеру з Російською Федерацією.

Інформація про можливий тиск на Київ з’явилась у журналі німецького походження Der Spiegel.

У ньому була стаття, яка стверджувала, що мала місце бути таємна “російська вечеря” під час проведення якої найближчий помічник Шольца, Вольфганг Шмідт, оцінив пропозицію про те, щоб припинити війну в Україні за допомогою переговорів з російською столицею.

МЗС Німеччини так само засуджував Росію.