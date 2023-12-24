Діловий хід: США дозволили HSBC проводити операції з Експобанком у Росії

Сполучені Штати Америки дозволили одному з найбільших банків Великобританії вести справи біля Російської Федерації. Цей привілей дістався банку HSBC, повідомляє “Преса України” з посиланням на The Guardian.

Сполучені Штати Америки видали ліцензію генерального плану британському банку на ведення справ на території Росії, що оминає санкційні обмеження. Проте варто уточнити, що ця ліцензія не дає повного доступу до всіх функцій банку. Вона дозволяє проводити лише деякі операції з “Експобанком” Російської Федерації. Цей банк Російської Федерації перебуватиме під санкціями до 21 березня.

Також дана ліцензія допоможе полегшити відхід британського кредитора з Росії. У цьому може допомогти покупка підрозділи британського банку Росії.

Раніше Австрія схвалила санкції, введені Європейським Союзом.