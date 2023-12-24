ЦНС попереджає: Кремль готує нову імітацію виборів у окупованих областях

У березні на територіях української держави, які тимчасово перебувають під окупацією, відбудуться вибори президента Російської Федерації. Передбачається, що це будуть перевибори Володимира Путіна, повідомляє “Преса України” з посиланням на Центр національного спротиву.

“Вже очевидно, що це буде чергова імітація виборів. Насправді це будуть перевибори Володимира Путіна. Молоді фанати створюватимуть масовку для ілюзії підтримки серед народу. Також вони будуть допомагати в організації імітації роботи з бюлетенями”, – заявили в ЦНС.

Також Центр національного опору повідомили, що на вибіркових дільницях працюватимуть “волонтери” Російської Федерації. Зазначається, що план з волонтерів продовжує виконуватися російською владою.

Раніше повідомлялося про можливість проведення виборів на тимчасово окупованих територіях.