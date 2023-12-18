Ватиканський суд: італійського кардинала засуджено до 5,5 років в’язниці

Ватиканський суд засудив кардинала з Італії, який раніше був радником Папи Франциска. Він отримав п’ять із половиною років позбавлення волі за злочини у фінансовому секторі, повідомляє “Преса України” з посиланням на ВВС.

Італійський кардинал Анджело Бекк’ю, якому 75 років відзначався як найвищий посадовець Ватикану, який зіткнувся з подібними звинуваченнями. Також він став першим обвинуваченим, який був претендентом на престол Папи.

Судовий розгляд наразі відбувається щодо операції у столиці Великобританії. Вона стала збитком для католицької церкви. Анджело Бекку намагався укласти угоду з нерухомістю.

Адвокат обвинуваченого заявляє, що його клієнт невинний і готується до того, щоб оскаржувати рішення суду за допомогою апеляції.

Крім цього, порушено розслідування з приводу спонсорства ХАМАСу.