Вантажівки на межі: Польща запускає нову акцію протесту, українська економіка під загрозою

Польські перевізники зробили анонс проведення нової акції протесту. Вона проходитиме на кордоні з українською державою, повідомляє “Преса України” з посиланням на RMF 24.

Актуальний час показує, що на контрольно-пропускному пункті “Ягодин-Дорохуськ” утворилася черга, яка налічує 2 тисячі вантажівок українського напрямку та більше.

“Пропускна спроможність цього пункту становить 650 тир на день. Тому зрозуміло, що в цій черзі застрягне приблизно вдвічі більше водіїв, ніж під час попередньої акції протесту”, – заявили в повідомленні.

Крім цього, один з лідерів протесту заявив, що блокада може тривати до 8 березня. Це може стати великою економічно-логістичною проблемою для української держави.

Це не перший акт страйків на кордоні із Польщею.