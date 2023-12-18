Секретне постачання: Польща передала Україні потужні самохідні міномети Rak

На територію української держави прибули самохідні міномети моделі Rak із польської держави. Варшава давала обіцянку про те, що передасть їх українській столиці у березні 2023 року, повідомляє “Преса України” з посиланням на Bild.

Видавництво Bild підтвердило передачу українським збройним силам Rak Польщі. Самохідних мінометів в українську державу прибуло загалом 24 одиниці.

120-мм самохідні міномети встановлені на платформу колісного, броньованого типу. Вони здатні на ведення вогню навісного типу з відривом до 12 кілометрів від точки залпу.

“Ці міномети вкрай важливі. Вони можуть рятувати життя українським солдатам. Також вони збільшать мобільність наших військ, що збільшить бойову ефективність”, – заявили в повідомленні.

Нагадаємо, що Україна отримала також економічну підтримку.